Хайкин лидирует по числу сейвов и входит в топ-2 по предотвращенным голам в Лиге чемпионов
Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин лидирует среди вратарей по числу сейвов в этом розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.
30-летний россиянин отбил 56 ударов. Второе место с 43 сейвами занимает вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски. Третьим идет Тибо Куртуа из «Реала» (41).
Также Хайкин идет вторым по предотвращенным голам — 4,3, уступая только Темирлану Анарбекову из «Кайрата» (4,4). Также в топ-3 входит голкипер «Интера» Ян Зоммер (3,3).
24 февраля «Буде-Глимт» выбил «Интер» (3:1; 2:1) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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