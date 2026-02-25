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25 февраля, 19:51

Хайкин лидирует по числу сейвов и входит в топ-2 по предотвращенным голам в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Никита Хайкин.
Фото AFP

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин лидирует среди вратарей по числу сейвов в этом розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.

30-летний россиянин отбил 56 ударов. Второе место с 43 сейвами занимает вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски. Третьим идет Тибо Куртуа из «Реала» (41).

Также Хайкин идет вторым по предотвращенным голам — 4,3, уступая только Темирлану Анарбекову из «Кайрата» (4,4). Также в топ-3 входит голкипер «Интера» Ян Зоммер (3,3).

24 февраля «Буде-Глимт» выбил «Интер» (3:1; 2:1) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Никита Хайкин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
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