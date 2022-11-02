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Сегодня, 05:05

Хави: «Выход в плей-офф был в наших руках, но «Барселона» не воспользовалась своими шансами»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги группового турнира Лиги чемпионов для каталонской команды.

«Оценка отрицательная. Выход в плей-офф был в наших руках, но мы не воспользовались своими шансами. «Бавария» и «Интер» это сделали. Мы не смогли победить ни в Мюнхене, ни в Милане... Такой итог я подвожу. Я бы сказал, что мы являемся претендентами на победу в Лиге Европы. Впереди очень хороший розыгрыш турнира, и «Барса» — претендент на победу, который будет бороться и добиваться ее», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

В турнирной таблице группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» (7 очков) на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка и завершила турнир на последнем месте.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Хави Эрнандес (Хави)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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