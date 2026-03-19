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19 марта, 01:46

Хави Симонс признан лучшим игроком матча с «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави Симонс.
Фото Reuters

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2). На счету голландца два забитых мяча.

«Хави Симонс забивал и владел мячом, демонстрируя качество, скорость, хороший настрой и великолепную игру. Он забил два гола, создал пять голевых моментов и активно участвовал в оборонительных действиях, сделав пять результативных передач и выиграв шесть единоборств из девяти», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Первый матч «Атлетико» выиграл со счетом 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Барселоной».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
18 марта, 23:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:2
Атлетико
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур
Хави Симонс
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