Хави Симонс признан лучшим игроком матча с «Атлетико»

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2). На счету голландца два забитых мяча.

«Хави Симонс забивал и владел мячом, демонстрируя качество, скорость, хороший настрой и великолепную игру. Он забил два гола, создал пять голевых моментов и активно участвовал в оборонительных действиях, сделав пять результативных передач и выиграв шесть единоборств из девяти», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Первый матч «Атлетико» выиграл со счетом 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Барселоной».