Симонс: «Всегда наслаждаюсь, когда играю в матчах Лиги чемпионов»

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс прокомментировал победу над «Славией» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень рад, что «Тоттенхэм» одержал еще одну домашнюю победу при поддержке наших болельщиков. Нужно продолжать в том же духе, я очень счастлив. Всегда наслаждаюсь, когда играю в матчах Лиги чемпионов. Очень рад быть здесь. Рад, что у меня есть возможность воплощать свои мечты», — цитирует пресс-слуба УЕФА Симонса.

«Тоттенхэм» набрал 11 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. «Славия» идет на 32-й строчке — 3 очка.