Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:10

Хави: «В этом розыгрыше Лиги чемпионов многое было против «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что у каталонцев была сложная группа. Сине-гранатовые не смогли выйти в плей-офф

«Мы попали при жеребьевке в крайне сложную группу, и кажется, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов многое было против нас. Футбол был жесток по отношению к нам. Прежде в трудные минуты мы сражались, но не в этот раз. В октябре сезон не заканчивается — впереди еще много призов, за которые предстоит побороться. Нам нужно оставаться единым целым. Жестоко так вылетать из Лиги чемпионов, но если проанализируете наши предыдущие игры, то увидите, что в них мы заслуживали большего», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15 очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035710--barcelona-vs-bayern/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
1
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»
Страшная история футболиста Панова: «Чуть не умер от передозировки. Уже перестал дышать...»
В МИД РФ назвали спутники Запада на Украине законной целью для ударов
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
Небензя назвал фейками сообщения об использовании Россией иранских БПЛА
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» под руководством Клоппа в шестой раз подряд вышел в плей-офф ЛЧ, установив рекорд клуба

Габи: «Теперь «Барселона» бросит все силы на то, чтобы победить в Лиге Европы»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости