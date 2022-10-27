Хави: «В этом розыгрыше Лиги чемпионов многое было против «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что у каталонцев была сложная группа. Сине-гранатовые не смогли выйти в плей-офф

«Мы попали при жеребьевке в крайне сложную группу, и кажется, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов многое было против нас. Футбол был жесток по отношению к нам. Прежде в трудные минуты мы сражались, но не в этот раз. В октябре сезон не заканчивается — впереди еще много призов, за которые предстоит побороться. Нам нужно оставаться единым целым. Жестоко так вылетать из Лиги чемпионов, но если проанализируете наши предыдущие игры, то увидите, что в них мы заслуживали большего», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15 очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.