Хави рассказал о настрое «Барселоны» на матч с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Бавария»? Ожидаем напряженного соперника, очень физического, тактически хорошо сработанного. Мы считаем их одной из лучших команд в мире. Это важная игра. Мы должны выиграть ее независимо от того, что произойдет. Завтра мы должны показать, что можем быть на уровне такой команды», — цитирует Хави Marca.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» состоится завтра, 25 октября. Начало — в 22.00 мск.

У мюнхенцев после 4-х туров 13 очков и первое место в группе, каталонцы набрали всего 4 очка и расположились на 3-м месте.