Хави: «Три очка в матче с «Порту» были жизненно важны «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Нам пришлось столкнуться с множеством трудностей в ходе этого матча, хотя при этом первый тайм у нас получился весьма неплохим. Это Лига чемпионов, «Порту» — большой по меркам европейского футбола клуб. Нам было тяжело, но я доволен тем, как сработала моя команда. Мы играли самоотверженно, сражались на поле со всей душой, чтобы завоевать эти три очка, которые были жизненно важны.

Что касается второго тайма, нам действительно стоило бы лучше контролировать ситуацию. Матчи Лиги чемпионов, как правило, требуют от вас гораздо большего, если намерены побеждать. Что касается меня и моей желтой карточки, так я проживаю матчи: злюсь, протестую. Так было на протяжении всей моей карьеры, и теперь уже трудно измениться», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).