Хави ответил на вопрос о неудачах «Барселоны» в Лиге чемпионов в последние годы

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о неудачах команды в Лиге чемпионов в последние годы.

«Одинаковых матчей не бывает. Игра с «Ливерпулем» не была такой же, как с «Баварией». Мы постараемся не повторять это, будет стараться, бороться. Этот турнир требует высокого уровня. Мы постараемся сделать все, чтобы такого не случилось снова. Мы хотим бороться до конца и победить», — цитирует Хави Marca.

Матч «Барселона» — «Виктория» состоится 7 сентября на «Камп Ноу». Начало — в 22.00 мск.

Каталонцы попали в группу C, где также сыграют с «Баварией» и «Интером».