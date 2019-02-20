Хави Мартинес: "Играть на "Энфилде" - это просто мечта"

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес после ничьей против "Ливерпуля" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что в ответной встрече нужно будет отдать все силы для победы. По его словам, команда может быть довольна ничьей в первом матче.

- Играть на "Энфилде" - это просто мечта, - цитирует пресс-служба клуба Мартинеса. - Я доволен игрой команды и своей игрой тоже. Но в Мюнхене нам еще предстоит второй раунд. Еще ничего не решено. В Мюнхене мы должны отдать все силы и победить. Мы сыграли на ноль против сильного соперника, так что мы можем быть довольны.