Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался о победе над «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). Он забил первый гол команды.

«Мы показали хороший футбол, хотя первый тайм оказался очень тяжелым. Пройдена только половина пути, теперь нужно побеждать во втором матче.

У нас много хороших нападающих, что здорово для нас и плохо для соперников. Сегодня мы не показали свой лучший футбол, поэтому пришлось несладко. Мы не были агрессивны, как обычно, но победили 2:0. Считаю, что у нас хорошие шансы выиграть еще один трофей», — приводит слова Хаверца официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 16 марта. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.