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Сегодня, 01:51

Хаверц — о победе над «Лиллем»: «Мы не показали свой лучший футбол»

Хаверц подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля»
Екатерина Савостина
Корреспондент
Кай Хаверц (слева).
Фото Reuters

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался о победе над «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). Он забил первый гол команды.

«Мы показали хороший футбол, хотя первый тайм оказался очень тяжелым. Пройдена только половина пути, теперь нужно побеждать во втором матче.

У нас много хороших нападающих, что здорово для нас и плохо для соперников. Сегодня мы не показали свой лучший футбол, поэтому пришлось несладко. Мы не были агрессивны, как обычно, но победили 2:0. Считаю, что у нас хорошие шансы выиграть еще один трофей», — приводит слова Хаверца официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 16 марта. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033901--chelsea-vs-losc/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Кай Хаверц
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