Хаверц не сыграет с «Ренном» из-за коронавируса
22:30
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц пропустит матч Лиги чемпионов против «Ренна», сообщает официальный Twitter клуба. Немец сдал положительный тест на коронавирус.
Футболист будет находиться на самоизоляции. В связи с этим он пропустит и ближайшую игру чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед», которая состоится 7 ноября.
Матч «Челси» — «Ренн» начнется в 23.00 по московскому времени.
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