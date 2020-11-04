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Хаверц не сыграет с «Ренном» из-за коронавируса

22:30
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц пропустит матч Лиги чемпионов против «Ренна», сообщает официальный Twitter клуба. Немец сдал положительный тест на коронавирус.

Футболист будет находиться на самоизоляции. В связи с этим он пропустит и ближайшую игру чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед», которая состоится 7 ноября.

Матч «Челси» — «Ренн» начнется в 23.00 по московскому времени.

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