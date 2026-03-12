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12 марта, 18:25

Вальверде признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
Федерико Вальверде.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Уругвайский хавбек сделал хет-трик в первом матче 1/8 финала турнира с «Манчестер Сити» (3:0).

На награду также претендовали вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, забивший два гола и сделавший голевую передачу в игре с «Челси» (5:2), нападающий «Баварии» Майкл Олисе, отметившийся двумя голами и результативным пасом в матче с «Аталантой» (6:1), и форвард «Атлетико» Хулиан Альварес, который забил два гола в ворота «Тоттенхэма» (5:2) и сделал результативный пас.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Федерико Вальверде забивает третий гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;.Что сотворил Вальверде! Его хет-трик нокаутировал «Ман Сити» — и обеспечил «Реалу» четвертьфинал?

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Лига чемпионов УЕФА
Федерико Вальверде
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