Хавбек «Бенфики» выделил Дзюбу в составе «Зенита»

Полузащитник «Бенфики» Пиззи на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего во вторника матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— «Бенфика» уже не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Из-за этого вы теряете мотивацию?

— Лига чемпионов — главный турнир в Европе, мы все должны быть сосредоточены на игре, на победе. Мы хотим выиграть. Надо показать хорошую игру, чтобы попасть в Лигу Европы.

— Каких игроков «Зенита» вы знаете?

— Мы знаем всех игроков. Футболисты соперника обладают хорошими качествами. Дзюба хорошо держит мяч, он много отрабатывает в обороне. Это важно для «Зенита», нам нужно быть готовыми к тому, что они покажут хорошую игру.

— Вы будете играть против Дугласа Сантоса на бровке. Что вы скажете о нем?

— Он может атаковать, хорошо защищаться, у него качественные навесы, часто переводит мяч с одного фланга на другой.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр