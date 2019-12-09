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Хавбек «Бенфики» выделил Дзюбу в составе «Зенита»

22:53
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Полузащитник «Бенфики» Пиззи на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего во вторника матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— «Бенфика» уже не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Из-за этого вы теряете мотивацию?

— Лига чемпионов — главный турнир в Европе, мы все должны быть сосредоточены на игре, на победе. Мы хотим выиграть. Надо показать хорошую игру, чтобы попасть в Лигу Европы.

— Каких игроков «Зенита» вы знаете?

— Мы знаем всех игроков. Футболисты соперника обладают хорошими качествами. Дзюба хорошо держит мяч, он много отрабатывает в обороне. Это важно для «Зенита», нам нужно быть готовыми к тому, что они покажут хорошую игру.

— Вы будете играть против Дугласа Сантоса на бровке. Что вы скажете о нем?

— Он может атаковать, хорошо защищаться, у него качественные навесы, часто переводит мяч с одного фланга на другой.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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