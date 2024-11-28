Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Хавбек забил два гола и сделал один результативный пас в матче с «Зальцбургом» (5:0) в 5-м туре общего этапа.

В команду недели попали: Куивин Келеххер («Ливерпуль»), Ким Мин Джэ («Бавария»), Пау Кубарси («Барселона»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Рами Бенсебаини («Боруссия»), Раде Крунич («Црвена Звезда»), Малик Тиллман (ПСВ), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Флориан Вирц («Байер»), Матео Ретеги («Аталанта»), Хулиан Альварес («Атлетико»).