Хавбек «Аталанты» в шуточной манере сравнил Аррисабалагу с Уокером, вставшим на ворота «Ман Сити»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) опубликовал в своем Twitter пост, в котором похвалил защитника «горожан» Кайла Уокера за игру в воротах английской команды и сравнил его с голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой во встрече с «Аяксом» (4:4), который отметился автоголом.

В первом тайме матча с «Аталантой» из-за травмы поле покинул вратарь хозяев Эдерсон, а на 81-й минуте заменивший его Клаудио Браво получил красную карточку. Место в воротах занял защитник Уокер, который отразил несколько ударов.

«Отлично сработано, Уокер. Но могло быть и хуже», — написал де Рон, прикрепив фотографию с автоголом Кепы.

В ворота «Манчестер Сити» встал полевой игрок. Вот, как это получилось