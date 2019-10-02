Хасан Салихамиджич: «Матч с «Тоттенхэмом» стал знаком для конкурентов!»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич после победы над «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2) отметил, что в первом тайме команду выручил голкипер Мануэль Нойер?. По его словам, этот результат станет знаком для соперников.

— В первые полчаса матча Нойер оставил нас в игре, — цитирует пресс-служба клуба Салихамиджича. — В дальнейшем мы играли просто супер. Я горжусь командой. Мы великолепно реализовали моменты. Матч стал знаком для конкурентов!

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