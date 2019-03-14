Хасан Салихамиджич: "Ливерпуль" просто был лучше "Баварии"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич признал, что "Ливерпуль" по делу обыграл его команду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Красные" победили на выезде со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал.

– Мы не смогли организовать давление. Комплимент "Ливерпулю", они показали очень хорошую игру, – цитирует официальный сайт "Баварии" Салихамиджича. – Они просто были лучше нас, лучше действовали в единоборствах. Как правило мы доминируем во владении мячом, но не сегодня. Нам не удавалось закрепиться вблизи чужой штрафной и регулярно создавать моменты.