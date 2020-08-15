Хасан Салихамиджич: «Бавария» не собирается увлекаться счетом. Мы счастливы, но хотим большего»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

— Мы начали хорошо, даже несмотря на глупый пропущенный мяч, — приводит слова Салихамиджича официальный сайт УЕФА. — Первый тайм был сумасшедшим, казалось, каждый удар был голом. Это особенный случай — обыграть такую команду, как «Барселона», но мы не собираемся увлекаться счетом. Мы действительно счастливы, но хотим большего.