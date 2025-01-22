Эллиотт: «Играть на «Энфилде» перед нашими болельщиками и забить победный гол — это что-то невероятное»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт прокомментировал победу над «Лиллем» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Трудно описать словами чувства после победного мяча. Я всю свою жизнь мечтал играть в Лиге чемпионов, тем более за клуб моего детства. Играть на «Энфилде» перед нашими болельщиками и забить победный гол — это что-то невероятное. За этой игрой с трибун наблюдала моя семья. Потрясающие ощущения. Но этот матч — уже история. Завтра я должен снова пойти на тренировку и продолжить работу», — цитирует пресс-служба УЕФА Эллиотта.

«Ливерпуль» с 21 очком лидирует в турнирной таблице. «Лилль» идет на 11-й строчке — 13 очков.