Джо Харт считает, что в матче с «Реалом» у него было немного работы

Капитан и вратарь «Селтика» Джо Харт прокомментировал поражение от «Реала» (1:5) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы приехали сюда на позитиве, хотели показать нашу лучшую игру, пытались атаковать. «Реал» такая команда, которая становится безжалостной, если ты оставляешь ей пространство. У меня сегодня было не так много дел сегодня, кроме как пять раз вытащить из сетки мяч», — цитирует пресс-служба УЕФА Харта.

По итогам групповой стадии «Реал» занял первое место с 13 очками. «Селтик» — на последней строчке.