Харри Кейн: "Все думают, что мы пройдем "Боруссию", но нас ждет трудный матч"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн - о матче с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Это будет еще один трудный матч на выезде. Мы играли там несколько раз за последние несколько лет, - цитирует нападающего официальный сайт УЕФА. - У них потрясающие болельщики. Мы ведем 3:0, и все думают, что мы пройдем дальше, но мы все еще должны сыграть в Дортмунде, сделать свою работу и закончить противостояние.
Матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" состоится 5 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче английский клуб победил со счетом 3:0.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026860/index.html?iv=true
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