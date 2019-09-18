Харри Кейн: «Тоттенхэм разочарован»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором лондонцы сыграли вничью с «Олимпиакосом» (2:2).

-Мы не очень хорошо играли в первом тайме, но забили два гола, что неплохо для матча в гостях, — цитирует официальный сайт УЕФА форварда. — Мы разочарованы, потому что хотели победить. Теперь должны извлечь пользу из этого. Во втором тайме шансы были 50 на 50, могли бы лучше держать мяч. В прошлом сезоне мы не очень хорошо начинали матчи и должны были играть в догонялки.

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