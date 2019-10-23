Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Харри Кейн: «Тоттенхэм» был неудержим у чужих ворот"

06:48
Теги:

Капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн после победы над «Црвеной Звездой» в 3-м туре Лиги чемпионов (5:0) отметил, что команда сделала то, что и требовалось.

— Мы сделали ровно то, что от нас и требовалось, — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна. — Понимаем, что у нас позади была серия неважных результатов, но сегодня мы подготовили идеальный ответ своим былым невзгодам. Мы хотели отодвинуть игру как можно дальше, высоко прессинговать соперника. Конечно, нужно было также забить быстрый гол. Мы были неудержимы у чужих ворот и сохранили в неприкосновенности свои.

Главное было победить. 5:0 — это очень хорошо. Но впереди мы должны проделать еще долгий путь. Например, нас ждет трудный матч против «Ливерпуля», который фантастически начал новый сезон. Но надеемся, что сможем победить и там.

Тоттенхэм Хотспур — Црвена Звезда

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027066/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир