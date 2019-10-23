Харри Кейн: «Тоттенхэм» был неудержим у чужих ворот"

Капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн после победы над «Црвеной Звездой» в 3-м туре Лиги чемпионов (5:0) отметил, что команда сделала то, что и требовалось.

— Мы сделали ровно то, что от нас и требовалось, — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна. — Понимаем, что у нас позади была серия неважных результатов, но сегодня мы подготовили идеальный ответ своим былым невзгодам. Мы хотели отодвинуть игру как можно дальше, высоко прессинговать соперника. Конечно, нужно было также забить быстрый гол. Мы были неудержимы у чужих ворот и сохранили в неприкосновенности свои.

Главное было победить. 5:0 — это очень хорошо. Но впереди мы должны проделать еще долгий путь. Например, нас ждет трудный матч против «Ливерпуля», который фантастически начал новый сезон. Но надеемся, что сможем победить и там.

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