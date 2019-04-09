Харри Кейн: "На "Уэмбли" никогда не было ощущения, что это домашний стадион"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметил роль нового домашнего стадиона "Тоттенхэм Стэдиум" перед первым четвертьфинальным матчем в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити"​, информирует официальный сайт "шпор".

Встреча пройдет сегодня, 9 апреля, начало – в 22.00 (мск)

– "Тоттенхэм" должен быть в отличной форме, чтобы обыграть одну из лучших команд в мире на данный момент. Это зависит от игроков. На "Уэмбли" некоторые игры были потрясающими, но никогда не было ощущения, что это домашний стадион. Необходимо использовать эту энергию, чтобы попытаться выиграть, – приводит слова Кейна пресс-служба "шпор".

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