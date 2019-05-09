Харри Кейн: "Ливерпуль" нашел способ обыграть "Барселону", а мы нашли способ, как победить "Аякс"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что "шпоры" провели невероятную встречу. Англичанин пропустил игру из-за травмы.

- Это был просто невероятный матч, - цитирует пресс-служба УЕФА Кейна. - Мы не очень хорошо начали, позволили "Аяксу" играть в свой футбол, и они забили два мяча. В перерыве у нас состоялся разговор. Сказали друг другу, что у нас есть 45 минут, чтобы все изменить. Мы не беспокоились об усталости, поскольку этот матч мог стать одним из последних для нас в этом сезоне. Когда Ян попал в перекладину, я подумал, что это не наш вечер, но Лукас сделал его нашим.

Мы знали, что недостаточно хорошо играем. Понимали, что нужно реализовывать моменты, если они будут появляться. Лукас воспользовался своими шансами. "Ливерпуль" нашел способ обыграть "Барселону", а мы нашли способ, как победить "Аякс". Теперь нужно подумать о финале.

У меня просто нет слов. Я смотрел матч и думал, что я мог бы сделать на поле. Нельзя абстрагироваться от этой мысли. Ребята показали характер, сыграли с душой и волей к победе. Я знаю, что знаит это достижение для нашего клуба.