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29 апреля, 01:22

Кейн: «Все будет зависеть от того, кто на следующей неделе воспользуется своими моментами»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал поражение от «ПСЖ» (4:5) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня здесь увидели две команды высшего уровня, особенно что касается атакующей, скоростной игры, контратак и интенсивности единоборств. Топ-команды, идущие нос к носу. Вообще у «Баварии» были моменты, когда мы еще в начале могли решить исход встречи. А так, очень гордимся тем, что сумели добиться счета 5:4. Ведь проигрывать на выезде с результатом 5:2 очень тяжело, но мы сражались и теперь снова в игре.

Нам следует сохранять такую же интенсивность. На следующей неделе нам это будет еще нужнее. Все будет зависеть от того, кто на следующей неделе воспользуется своими моментами. Сегодня таковых было много — вероятно, и на следующей неделе будет так же. Так что, надеемся, в домашней игре поддержка болельщиков поможет нам добиться успеха», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».

Лига чемпионов. 1/2 финала.
28 апреля, 22:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
5:4
Бавария
Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Усман Дембеле и&nbsp;полузащитник &laquo;Баварии&raquo; Александр Павлович.«ПСЖ» и «Бавария» показали футбол будущего. Этот вечер войдет в историю
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Харри Кейн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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