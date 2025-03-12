Кейн: «С самой первой минуты «Бавария» не хотела защищать преимущество»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Байером» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очень хорошая игра. С самой первой минуты мы не хотели быть командой, которая отходит назад, чтобы защищать преимущество. Мы хотели быть впереди, нагнетать давление, создавать моменты и побеждать. Во многом мы делали это и в первом тайме, когда были ближе к голу. Что касается второй половины, то мы понимали, что соперник попытается что-то изменить, но мы наказали его.

Мы в пятый раз играем с «Байером», и здесь месяц назад они победили единственный раз. В остальных случаях побеждали мы. Это во многом благодаря активному высокому прессингу. Мы выигрывали первый отскок и разыгрывали то, что хотели», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Интером». Первый матч запланирован на 8 апреля в Мюнхене, а ответный — на 15-е в Милане.