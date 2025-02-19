Кейн получил травму в матче с «Селтиком» в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн после ничьей с «Селтиком» (1:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов рассказал о состоянии своего здоровья. Мюнхенская команда по сумме двух встреч вышла в 1/8 финала.

«Этим вечером проведем обследование, а там видно будет. Не уверен, что смогу играть в воскресенье с «Айнтрахтом», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.