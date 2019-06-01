Харри Кейн: "Это был сезон не индивидуальностей, а команды"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что готов помочь команде, несмотря на риск. Англичанин недавно восстановился от травмы.
- В таком турнире важен каждый игрок, нужна каждая боевая единица, - цитирует пресс-служба УЕФА Кейна. - Игроки зарабатывают дисквалификации, получают травмы, но сейчас все подошли к финалу в боевой готовности. Готов будет каждый, неважно, суждено ему выйти на поле или остаться на скамейке запасных. Это был сезон не индивидуальностей, а команды. Надеюсь, мы победим в Мадриде и все вместе отпразднуем.
Сейчас ты словно пытаешься не думать все время о финале, но в течение дня эта мысль, конечно, все время возвращается в голову. Важно сохранить концентрацию и не слишком поддаваться эмоциям.
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000984/match=2025486/index.html