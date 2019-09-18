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Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»

13:37
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В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.

Матч «Шахтер» — «Манчестер Сити» состоится в среду 18 сентября в 22.00 ( по московскому времени).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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