Флик: «Сказал арбитру, что думаю, но не собираюсь этого повторять»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после поражения от «Интера» (3:4 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов выразил недовольство работой судей.

«Не хочу слишком много говорить о судьях, но считаю, что каждое спорное решение принималось в пользу «Интера». Таков футбол, мы должны это принять. Думаю об этом, о судейских решениях, но я не хочу об этом говорить. Это несправедливо по отношению к моей команде, которая проделала потрясающую работу. Я не люблю говорить о судьях. Я сказал ему, что думаю, но не собираюсь говорить этого здесь», — приводит Barca Blaugranes слова Флика.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).