Флик: «В следующем сезоне «Барселона» вернется и постарается выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал поражение от «Интера» (3:4 д. в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Понимаю, что все сейчас разочарованы. Мы многое ставили на этот матч. Но я сам горжусь командой. Мы отдали игре все силы без остатка. В следующем сезоне мы вернемся и постараемся выиграть Лигу чемпионов. Когда становишься свидетелем такой атмосферы, какая была сегодня на стадионе, то хочешь непременно вернуться. Мы должны принять итоговый счет. У «Интера» сильные и опытные нападающие. У нас же молодая команда, и мы продолжим прогрессировать. Наша задача делать эту команду все лучше и лучше. Мы можем прибавить не только в обороне, но и в атаке. В целом же поражение получилось очень болезненным, но мы должны перенести этот удар», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).