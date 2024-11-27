Флик: «Педри провел фантастический матч против «Бреста»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Брестом» (3:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы одержали очень важную победу. Я доволен как результатом, так и игрой. Педри сегодня провел фантастический матч. Он здорово играл с мячом и был важнейшей фигурой на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

«Барселона» набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Брест» опустился на 9-ю строчку (10 очков).