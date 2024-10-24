Флик: «Ни в одной из моих команд не было такого игрока, как Рафинья»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Баварией» (4:1) в матче 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов.

«Ни в одной из моих команд не было такого игрока, как Рафинья. Он отдает всего себя на поле. Рафинья вкладывает в игру всю душу. С мячом и без него он очень хорош, он всегда начинает прессинг, завершает наши моменты. Он всегда улыбается», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с 3 баллами идет на 23-й строчке.