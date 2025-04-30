Флик: «Надо очень серьезно потрудиться, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Я вижу, как все сфокусированны, все понимают, насколько важен этот полуфинал. Победа над «Реалом» [в Кубке Испании], конечно, важна для настроения. Мы знаем, что надо очень серьезно потрудиться, чтобы выйти в финал.

Мы сосредоточены только на первом матче, это первый шаг. «Интер» — совсем другой соперник. Думаю, их оборона входит в число самых надежных в Европе, при этом у них также очень хорошая полузащита и два прекрасных нападающих. Это будет тяжелый матч, и мы должны быть готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» состоится 30 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.