Флик: «Ямаль — особенный. Я уже это говорил»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после ничьей с «Интером» (3:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Ламина Ямаля.

«Ямаль — особенный. Я уже это говорил. Он гений. Я вижу с бровки, как он играет, а на видео можно в деталях рассмотреть, что он делает. Сегодня он показал то, чего мы от него ждем и хотим видеть. Ламин отлично проявляет себя в больших матчах. Думаю, он получил удовольствие», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Ответный матч команды проведут во вторник, 6 мая. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

В этом сезоне 17-летний Ямаль сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 24 голевые передачи.