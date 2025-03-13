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13 марта 2025, 06:18

Ванакен: «Своим выступлением в Лиге чемпионов «Брюгге» может только гордиться»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «Брюгге» Ханс Ванакен прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Своим выступлением в турнире мы можем только гордиться. У нас был непростой жребий, на нас мало кто ставил. Мы выдали несколько отличных результатов и всегда были конкурентоспособны», — цитирует пресс-служба УЕФА Ванакена.

«Астон Вилла» вышла в четвертьфинал, где встретится с «ПСЖ». Первый матч пройдет во Франции 9 апреля, а ответный — в Англии 15-го.

Футболисты &laquo;Астон Виллы&raquo; Юри Тилеманс, Марко Асенсио и&nbsp;Маркус Рэшфорд (слева направо) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Брюгге&raquo;.«Боруссия» вышла на «Барселону», Эмери вывел «Астон Виллу» на «ПСЖ»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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ФК Астон Вилла
ФК Брюгге
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