Ванакен: «Своим выступлением в Лиге чемпионов «Брюгге» может только гордиться»

Капитан «Брюгге» Ханс Ванакен прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Своим выступлением в турнире мы можем только гордиться. У нас был непростой жребий, на нас мало кто ставил. Мы выдали несколько отличных результатов и всегда были конкурентоспособны», — цитирует пресс-служба УЕФА Ванакена.

«Астон Вилла» вышла в четвертьфинал, где встретится с «ПСЖ». Первый матч пройдет во Франции 9 апреля, а ответный — в Англии 15-го.