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Ханс Флик: «У Лэмпарда молодая команда, которая играет очень раскованно»

21:50
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 мск.

— Хочу сделать комплимент Фрэнку Лэмпарду, — цитирует Флика официальный сайт УЕФА. — У него молодая команда, которая играет очень раскованно. Быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома.

Кроме матча с «Лейпцигом», мы забивали во всех турах в бундеслиге. В этом отношении наш результат впечатляет. Очень жду этой игры. Давно ждал матча на этом стадионе. Я бывал здесь несколько раз, в том числе с «Айнтрахтом» в прошлом сезоне. Это будет особенный матч.

Роберт Левандовски показывает лучший футбол в своей жизни, он исполнен веры в себя и набрал ход. Надеемся, против «Челси» он продолжит в том же духе. Он очень важен для нас.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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