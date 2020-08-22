Ханс-Дитер Флик: «Защита «ПСЖ» работает так же хорошо, как и атака»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о настрое команды на финальный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ». Встреча состоится 23 августа.

— Мы постараемся показать свою лучшую игру, — цитирует тренера сайт УЕФА. — Только если нам это удастся и если все выложатся на 100 процентов, тогда мы сможем выиграть этот матч. «ПСЖ» пропустил всего пять голов в Лиге чемпионов — меньше всех участников турнира. Это означает, что их защита работает так же хорошо, как и атака. У нас есть план на игру, и я надеюсь, что мы сможем его выполнить завтра.