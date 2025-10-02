Футбол
Сегодня, 07:01

Флик: «Нам нужно этому учиться у «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» обладает скоростью и высоким классом. Соперники — на свежих ногах. Повысив свой уровень, они заслужили победу. У нас за последние недели было много матчей, так что теперь в пятницу встретимся и их обсудим. Все вместе поговорим об этой игре и о том, что нам нужно улучшить.

Уверен на 100 процентов в том, что играем на уровне «ПСЖ», но надо делать это все 90 минут. Вся команда должна отрабатывать, вся команда должна обороняться, вся команда должна использовать свободные зоны, вся команда должна участвовать в контроле мяча... Вы же видели, что в «ПСЖ» каждый хочет владеть мячом, знает, как воспользоваться пространством на поле, знает, как играть один на один. Нам нужно этому учиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

«ПСЖ» с 6 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Барселона» идет на 16-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре парижская команда сыграет с «Байером», а каталонцы встретятся с «Олимпиакосом». Оба матча пройдут 21 октября.

&laquo;ПСЖ&raquo; обыграл &laquo;Барселону&raquo; благодаря голу Гонсалу Рамуша в&nbsp;концовке матча.Так с «Барселоной» Флика еще не играли. «ПСЖ» навязал каталонцам свои правила
Источник: Официальный сайт УЕФА
