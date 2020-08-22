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Ханс-Дитер Флик: «Поговорил с Боатенгом. Решение приму после последней тренировки»

19:46

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился новостями о состоянии игроков перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ». Под вопросом участие в игре Джерома Боатенга и Бенжамена Павара.

— Я поговорил с Боатенгом. Сегодня он будет тренироваться, — цитирует официальный Twitter «Баварии» Флика. — Я подожду до последней тренировки, после чего поговорю с командой и приму решение.

Приятно, что Павар с нами, и я уверен, что он на 100 процентов готов. Но сегодня он проведет еще один тест.

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