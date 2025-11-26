Флик: «Барселона» допустила слишком много ошибок в матче с «Челси»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Челси» (0:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Начали матч очень хорошо и имели возможность забить первыми. Очевидно, что «Челси» — по-настоящему хорошая команда. При потере одного из игроков победить здесь нелегко. Мы все перепробовали. Оборонялись единым фронтом, но в итоге допустили слишком много ошибок. Это все, что я могу сказать сейчас, — нам надо все проанализировать. Должны улучшать игру под давлением соперника.

Сейчас важно выйти в следующий круг. Такова наша цель. Если сможем взять девять очков, все возможно. Посмотрим, но мы движемся от матча к матчу. Следующий — с франкфуртцами [дома 9 декабря]. Я настроен оптимистично, поскольку сейчас у нас возвращаются игроки. Остается провести три игры и взять девять очков», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

«Челси» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Барселона» опустилась на 15-ю строчку — 5 очков.