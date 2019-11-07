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Ханс-Дитер Флик: «Бавария» смогла реализовать то, что наигрывала на тренировках"

03:28
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Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик после победы над «Олимпиакосом» в 4-м туре Лиги чемпионов признался, что доволен игрой.

— Я очень доволен игрой. Команда попала в непростую ситуацию, но сегодня мы смогли реализовать то, что наигрывали на тренировках, — цитирует пресс-служба УЕФА Флика. — Мы недосчитались нескольких защитников. Эрнандес и Зюле травмированы, Боатенг дисквалифицирован. Было необходимо, чтобы сегодняшняя четверка защитников сегодня успела привыкнуть друг к другу. Думаю, это удалось.

Эта победа была важна еще и потому, что мы хотели отобраться в плей-офф уже сегодня. Нам это удалось. Важно и то, как именно мы играли. Я сказал команде, что каждый должен показать свой максимум, выложиться на 100 процентов.

Бавария — Олимпиакос П

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027075/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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