Ханнес Вольф возглавил «Генк»

Немецкий специалист Ханнес Вольф назначен на пост главного тренера «Генка», сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этой должности Феличе Маззу.

38-летний немец ранее тренировал «Штутгарт» и «Гамбург». После увольнения из «Гамбурга» он оставался без работы с октября 2018 года.

«Генк», который является действующим чемпионом Бельгии, занимает девятое место в чемпионате. В Лиге чемпионов команда с одним очком после четырех матчей идет последней в группе Е.