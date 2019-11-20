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Ханнес Вольф возглавил «Генк»

13:27
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Немецкий специалист Ханнес Вольф назначен на пост главного тренера «Генка», сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этой должности Феличе Маззу.

38-летний немец ранее тренировал «Штутгарт» и «Гамбург». После увольнения из «Гамбурга» он оставался без работы с октября 2018 года.

«Генк», который является действующим чемпионом Бельгии, занимает девятое место в чемпионате. В Лиге чемпионов команда с одним очком после четырех матчей идет последней в группе Е.

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