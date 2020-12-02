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Ханданович уверен, что «Интер» мог раньше решить исход матча с «Боруссией»

07:09

Вратарь «Интера» Самир Ханданович после победы над «Боруссией» из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов (3:2) отметил, что игра получилась тяжелая. По его мнению, главное — победа.

— Это была тяжелая игра, мы терпели, но сегодня должны были победить и сделали это, — цитирует пресс-служба УЕФА Хандановича. — «Интер» создал много моментов, могли поставить точку еще раньше. Нам не удалось это сделать и осложнили себе жизнь.

Боруссия М — Интер

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