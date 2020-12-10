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Ханданович считает, что «Интеру» не время горевать из-за вылета из Лиги чемпионов

02:29
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Вратарь «Интера» Самир Ханданович после ничьей с «Шахтером» в Лиге чемпионов (0:0) отметил, что осталось неприятное послевкусие. Миланская команда заняла последнее место в группе.

— Мы должны были забивать сегодня, но не получилось, — цитирует пресс-служба УЕФА Хандановича. — После вылета из Лиги чемпионов осталось неприятное послевкусие, но мы не можем сейчас плакать — мы должны сфокусироваться на следующей игре в серии А.

Интер — Шахтер Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029457--internazionale-vs-shakhtar-donetsk/

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