Ханданович считает, что «Интеру» не время горевать из-за вылета из Лиги чемпионов
02:29
Вратарь «Интера» Самир Ханданович после ничьей с «Шахтером» в Лиге чемпионов (0:0) отметил, что осталось неприятное послевкусие. Миланская команда заняла последнее место в группе.
— Мы должны были забивать сегодня, но не получилось, — цитирует пресс-служба УЕФА Хандановича. — После вылета из Лиги чемпионов осталось неприятное послевкусие, но мы не можем сейчас плакать — мы должны сфокусироваться на следующей игре в серии А.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029457--internazionale-vs-shakhtar-donetsk/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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