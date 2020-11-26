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Ханданович надеется, что «Интеру» удастся выйти в плей-офф

07:28
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Вратарь «Интера» Самир Ханданович после поражения от «Реала» в 4-м туре Лиги чемпионов (0:2) выразил надежду, что его команде удастся выйти в плей-офф. Сейчас у миланской команды 2 очка, а идущего вторым в группе «Реале» — 7.

— «Реал» очень хорош в точности передач, поэтому быстро выходит в атаку, перемещает мяч, чему трудно противостоять, — цитирует пресс-служба УЕФА Хандановича. —  Игра была очень сложной с самого начала. Нам не удалось сыграть так, как мы планировали. У нас всего два очка, а осталось всего две игры. Это сложная ситуация. Еще есть надежда, посмотрим, что будет. Мы знали, что у нас очень сложная группа. Сейчас не все в наших руках, но мы обязательно постараемся выиграть оставшиеся матчи.

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