Хакими заразился коронавирусом и не сыграет с «Боруссией»

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими не примет участия в сегодняшнем матче группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Как сообщает Sky Sport, 21-летний марокканец сдал положительный тест на коронавирус.

Хакими уйдет на обязательный карантин по меньшей мере на 10 дней и вернется после отрицательного теста.

Еще два игрока «Интера» — Алессандро Бастони и Раджа Наингголан — уже излечились от коронавируса, а Эшли Янг, Роберто Гальярдини, Ионуц Раду и Милан Шкриньяр еще не успели выздороветь.