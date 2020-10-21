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Хакими заразился коронавирусом и не сыграет с «Боруссией»

18:12

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими не примет участия в сегодняшнем матче группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Как сообщает Sky Sport, 21-летний марокканец сдал положительный тест на коронавирус.

Хакими уйдет на обязательный карантин по меньшей мере на 10 дней и вернется после отрицательного теста.

Еще два игрока «Интера» — Алессандро Бастони и Раджа Наингголан — уже излечились от коронавируса, а Эшли Янг, Роберто Гальярдини, Ионуц Раду и Милан Шкриньяр еще не успели выздороветь.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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