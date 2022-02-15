Хакими рассказал, как изменился со времен ухода из «Реала»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими считает, что он сильно изменился после ухода из «Реала».

«Я сильно изменился, стал на несколько лет старше, взрослее, у меня больше опыта. В основу «Реалу» я пришел из «Кастилии» (резервная команда. — Прим. «СЭ»), играл с молодыми игроками без профессионального опыта. Теперь, поиграв в нескольких разных клубах, получил опыт, зрелость и ответственность», — цитирует Marca Хакими.

Напомним, Хакими был игроком «Реала» с 2017 по 2020 год. За первую команду мадридского клуба он сыграл 17 матчей.

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится во вторник, 15 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.