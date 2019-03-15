Хаким Зиех: "Доволен тем, что "Аякс" сыграет с "Ювентусом"

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиех поделился мнением об игре "Ювентуса" и форварде Криштиану Роналду перед матчами четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт голландцев. Первая игра пройдет 10 апреля в Амстердаме.

– Я доволен тем, что это будет "Ювентус". Это очень большой клуб с большой историей. Конечно, будет трудно, но если мы сможем сыграть так же, как и в других матчах Лиги чемпионов, у нас, безусловно, будут шансы.

– В чем сила "Ювентуса"?

– Они играют очень компактно, смертоносны в контратаках. "Ювентус" больше, чем Криштиану Роналду. Это настоящий коллектив. Но, безусловно, Роналду – вишенка на торте этой команды.

– Ты играл против Роналду в составе сборной Марокко на ЧМ-2018. Каковы впечатления?

– До начала игры на секунду задумываешься: ты выходишь на поле против великого Роналду. Но как только команды разыгрывают мяч с центра, эти мысли исчезают. Внимание переключается на игру. В том матче Португалия выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Роналду головой. Конечно, он настоящий убийца: может забить единственного момента, что и продемонстрировал в той игре, – приводит слова Зиеха пресс-служба "Аякса".

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